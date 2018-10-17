Более 50 бригад ВСУ переведут на новую систему питания - Порошенко

"Через четыре дня более 50-ти бригад Вооруженных сил Украины будут переведены на новую систему питания", - сообщил Президент.



По его словам, вчера в Международном центре миротворчества и безопасности от военнослужащих были положительные отзывы о новой системе питания.



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Как сообщал УНН, украинские военные на Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО.