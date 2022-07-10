Понад 40 "прильотів": вранці окупанти з мінометів обстріляли Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти з мінометів обстріляли Шалигінську громаду на Сумщині – зафіксовано щонайменше 45 "прильотів". Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Ніч на 10 липня була тихою, чого не можу сказати про вчорашній вечір та сьогоднішній ранок у Шалигінській громаді", – написав Живицький.
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Приблизно о 21:30 окупанти зі сторони рф здійснили по Шалигінській громаді приблизно шість кулеметних пострілів.
З 4:30 ворог відкрив мінометний вогонь – зафіксовано 25 "прильотів".
Майже о 5:00 було ще 20 "прильотів" вже в районі іншого населеного пункту громади.
О 6:00 російські війська випустили чотири кулеметні черги та майже чотири черги з автоматичного гранатомету.
Інформацію про постраждалих та руйнування об’єктів інфраструктури уточнюють.
Нагадаємо
9 липня російські окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської області за допомогою РСЗВ, літаків і мінометів.