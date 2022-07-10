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Понад 40 "прильотів": вранці окупанти з мінометів обстріляли Сумщину

Понад 40 "прильотів": вранці окупанти з мінометів обстріляли Сумщину

Київ • УНН

 • 143717 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти з мінометів обстріляли Шалигінську громаду на Сумщині – зафіксовано щонайменше 45 "прильотів". Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

"Ніч на 10 липня була тихою, чого не можу сказати про вчорашній вечір та сьогоднішній ранок у Шалигінській громаді", – написав Живицький.

Деталі

Приблизно о 21:30 окупанти зі сторони рф здійснили по Шалигінській громаді приблизно шість кулеметних пострілів.

З 4:30 ворог відкрив мінометний вогонь – зафіксовано 25 "прильотів".

Майже о 5:00 було ще 20 "прильотів" вже в районі іншого населеного пункту громади.

О 6:00 російські війська випустили чотири кулеметні черги та майже чотири черги з автоматичного гранатомету.

Інформацію про постраждалих та руйнування об’єктів інфраструктури уточнюють.

Нагадаємо

9 липня російські окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської області за допомогою РСЗВ, літаків і мінометів.

Українські Національні Новини

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