Более 40 "прилетов": утром оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Сегодня утром российские оккупанты из минометов обстреляли Шалыгинскую громаду Сумской области – зафиксировано по меньшей мере 45 "прилетов". Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Цитата

"Ночь на 10 июля была тихой, чего не могу сказать о вчерашнем вечере и сегодняшнем утре в Шалыгинской громаде", – написал Живицкий.

Детали

Приблизительно в 21:30 оккупанты со стороны рф произвели по Шалыгинской громаде примерно шесть пулеметных выстрелов.

С 4:30 враг открыл минометный огонь – зафиксировано 25 "прилетов".

Почти в 5:00 было еще 20 "прилетов" уже в районе другого населенного пункта общины.

В 6:00 российские войска выпустили четыре пулеметные очереди и почти четыре очереди из автоматического гранатомета.

Информацию о пострадавших и разрушениях объектов инфраструктуры уточняют.

Напомним

9 июля российские оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской области с помощью РСЗО, самолетов и минометов.

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