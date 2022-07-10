Более 40 "прилетов": утром оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Сегодня утром российские оккупанты из минометов обстреляли Шалыгинскую громаду Сумской области – зафиксировано по меньшей мере 45 "прилетов". Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Ночь на 10 июля была тихой, чего не могу сказать о вчерашнем вечере и сегодняшнем утре в Шалыгинской громаде", – написал Живицкий.
Детали
Приблизительно в 21:30 оккупанты со стороны рф произвели по Шалыгинской громаде примерно шесть пулеметных выстрелов.
С 4:30 враг открыл минометный огонь – зафиксировано 25 "прилетов".
Почти в 5:00 было еще 20 "прилетов" уже в районе другого населенного пункта общины.
В 6:00 российские войска выпустили четыре пулеметные очереди и почти четыре очереди из автоматического гранатомета.
Информацию о пострадавших и разрушениях объектов инфраструктуры уточняют.
Напомним
9 июля российские оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской области с помощью РСЗО, самолетов и минометов.