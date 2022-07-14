Понад 40 пострілів із різних видів озброєння: російські окупанти обстріляли Сумську область
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. За 14 липня, з 09.00 до 21.00 російські окупанти 8 раз обстріляли 8 територіальних громад Сумської області. Про це у Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
Цитата
"Усього - понад 40 пострілів із різних видів озброєння (кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники)", - зазначив він.
Деталі
Громади, що постраждали від обстрілів – Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотінська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська територальні громади.
Постраждалих та руйнувань немає.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли одне із сел на Путивльщині Сумської області – влучили у подвір'я мирних жителів, пошкоджено будинок.