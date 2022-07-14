Более 40 выстрелов из разных видов вооружения: российские оккупанты обстреляли Сумскую область

Цитата

"Всего - более 40 выстрелов из разных видов вооружения (пулеметные очереди, реактивная и ствольная артиллерия использовали беспилотники)", - отметил он.

Детали

Общины, пострадавшие от обстрелов – Миропольская, Юнаковская, Эсманьская, Новослободская, Хотинская, Шосткинская, Краснопольская и Великописаревская территоральные общины.

Пострадавших и разрушений нет.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли одно из сел на Путивльщине Сумской области – попали во двор мирных жителей, поврежден дом.