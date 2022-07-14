Более 40 выстрелов из разных видов вооружения: российские оккупанты обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. За 14 июля, с 09.00 до 21.00 российские оккупанты 8 раз обстреляли 8 территориальных общин Сумской области. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Всего - более 40 выстрелов из разных видов вооружения (пулеметные очереди, реактивная и ствольная артиллерия использовали беспилотники)", - отметил он.
Детали
Общины, пострадавшие от обстрелов – Миропольская, Юнаковская, Эсманьская, Новослободская, Хотинская, Шосткинская, Краснопольская и Великописаревская территоральные общины.
Пострадавших и разрушений нет.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли одно из сел на Путивльщине Сумской области – попали во двор мирных жителей, поврежден дом.