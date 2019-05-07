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Понад 300 водіїв напідпитку виявили за добу в Україні

Понад 300 водіїв напідпитку виявили за добу в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Поліція за минулу добу виявила на дорогах України понад 300 водіїв напідпитку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Всього упродовж 6 травня виявлено 7 340 порушень ПДР, вчинених учасниками дорожнього руху.

"Зокрема, правоохоронці встановили 337 фактів керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння", - вказали у поліції.

Також правоохоронці задокументували 638 фактів керування транспортними засобами без відповідних документів та 1050 фактів перевищення встановлених обмежень швидкості руху.

За даними поліції, з 26 квітня по 5 травня поліцейські задокументували майже 74 тисячі порушень ПДР.

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