Понад 300 водіїв напідпитку виявили за добу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Поліція за минулу добу виявила на дорогах України понад 300 водіїв напідпитку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Всього упродовж 6 травня виявлено 7 340 порушень ПДР, вчинених учасниками дорожнього руху.
"Зокрема, правоохоронці встановили 337 фактів керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння", - вказали у поліції.
Також правоохоронці задокументували 638 фактів керування транспортними засобами без відповідних документів та 1050 фактів перевищення встановлених обмежень швидкості руху.
За даними поліції, з 26 квітня по 5 травня поліцейські задокументували майже 74 тисячі порушень ПДР.