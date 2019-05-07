Более 300 нетрезвых водителей выявили за сутки в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Полиция за минувшие сутки выявила на дорогах Украины более 300 нетрезвых водителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Всего в течение 6 мая выявлено 7340 нарушений ПДД, совершенных участниками дорожного движения.
"В частности, правоохранители установили 337 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения", - указали в полиции.
Также правоохранители задокументировали 638 фактов управления транспортными средствами без соответствующих документов и 1050 фактов превышения установленных ограничений скорости движения.
По данным полиции, с 26 апреля по 5 мая полицейские задокументировали почти 74 тысяч нарушений ПДД.