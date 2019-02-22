Понад 300 українських підприємств мають право експорту до країн ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Наразі 306 українських підприємств мають право експорту до країн Євросоюзу, в тому числі 126 виробників харчових продуктів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держпродспоживслужби.
"...завдяки процесу наближення законодавства та стандартів до найкращих практик ЄС, наразі 306 українських підприємств мають право експорту до країн Європейського Союзу, в тому числі 126 виробників харчових продуктів (м'ясо птиці, риби, меду, яєць, молочної продукції)", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними відомства, минулого року було розроблено та погоджено 20 міжнародних сертифікатів на експорт та 24 сертифікати на імпорт тварин і продуктів тваринного походження - всього 44 форми міжнародних сертифікатів для імпорту/експорту підконтрольної продукції.
"Це дало змогу нівелювати економічний вплив від втрати ринку Російської Федерації та сприяло підвищенню рівня України як надійного торговельного партнера", - пояснили у Держпродспоживслужби.
Нагадаємо, у січні цього року в Україні імпорт свинини перевищив експорт у 25 разів.
Як повідомляв УНН, торік Україна імпортувала 100 тис. тонн дешевої м’ясної продукції.