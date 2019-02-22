Понад 300 українських підприємств мають право експорту до країн ЄС

"...завдяки процесу наближення законодавства та стандартів до найкращих практик ЄС, наразі 306 українських підприємств мають право експорту до країн Європейського Союзу, в тому числі 126 виробників харчових продуктів (м'ясо птиці, риби, меду, яєць, молочної продукції)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними відомства, минулого року було розроблено та погоджено 20 міжнародних сертифікатів на експорт та 24 сертифікати на імпорт тварин і продуктів тваринного походження - всього 44 форми міжнародних сертифікатів для імпорту/експорту підконтрольної продукції.

"Це дало змогу нівелювати економічний вплив від втрати ринку Російської Федерації та сприяло підвищенню рівня України як надійного торговельного партнера", - пояснили у Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, у січні цього року в Україні імпорт свинини перевищив експорт у 25 разів.

Як повідомляв УНН, торік Україна імпортувала 100 тис. тонн дешевої м’ясної продукції.