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Понад 300 українських підприємств мають право експорту до країн ЄС

Понад 300 українських підприємств мають право експорту до країн ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Наразі 306 українських підприємств мають право експорту до країн Євросоюзу, в тому числі 126 виробників харчових продуктів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держпродспоживслужби.

"...завдяки процесу наближення законодавства та стандартів до найкращих практик ЄС, наразі 306 українських підприємств мають право експорту до країн Європейського Союзу, в тому числі 126 виробників харчових продуктів (м'ясо птиці, риби, меду, яєць, молочної продукції)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними відомства, минулого року було розроблено та погоджено 20 міжнародних сертифікатів на експорт та 24 сертифікати на імпорт тварин і продуктів тваринного походження - всього 44 форми міжнародних сертифікатів для імпорту/експорту підконтрольної продукції.

"Це дало змогу нівелювати економічний вплив від втрати ринку Російської Федерації та сприяло підвищенню рівня України як надійного торговельного партнера", - пояснили у Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, у січні цього року в Україні імпорт свинини перевищив експорт у 25 разів.

Як повідомляв УНН, торік Україна імпортувала 100 тис. тонн дешевої м’ясної продукції.

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