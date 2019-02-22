Более 300 украинских предприятий имеют право экспорта в страны ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сейчас 306 украинских предприятий имеют право экспорта в страны Евросоюза, в том числе 126 производителей пищевых продуктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпродпотребслужбы.
"...благодаря процессу приближения законодательства и стандартов к лучшим практикам ЕС, пока 306 украинских предприятий имеют право экспорта в страны Европейского Союза, в том числе 126 производителей пищевых продуктов (мясо птицы, рыбы, меда, яиц, молочной продукции)", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, в прошлом году было разработано и согласовано 20 международных сертификатов на экспорт и 24 сертификата на импорт животных и продуктов животного происхождения - всего 44 формы международных сертификатов для импорта/экспорта подконтрольной продукции.
"Это позволило нивелировать экономическое влияние от потери рынка Российской Федерации и способствовало повышению уровня Украины как надежного торгового партнера", - пояснили в Госпродпотребслужбы.
Напомним, в январе этого года в Украине импорт свинины превысил экспорт в 25 раз.
Как сообщал УНН, в прошлом году Украина импортировала 100 тыс. тонн дешевой мясной продукции.