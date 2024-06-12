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Понад 3 тисячі гомілок, смажених на одній локації: бренд "Наша Ряба" встановив рекорд України

Київ • УНН

 • 12838 перегляди

Бренд "Наша Ряба" встановив рекорд України

У "Музеї Їжі" від родини брендів МХП встановили новий кулінарний рекорд України, передає УНН.

Деталі

Так, 19 травня у самому серці українських традицій – Національному музеї народної архітектури та побуту України – бренд "Наша Ряба" спільно з шеф-кухарями МХП Аліком Мкртчяном і Тарасом Василевським встановили рекорд України у номінації "Найбільша кількість гомілок, приготовлених на грилі, на одній локації".

3949 курячих гомілок смажили на 30 мангалах досвідчені кухарі. Процес підготовки та смаження тривав понад чотири годин. Усім процесом приготування та фіксації рекорду керував шеф-кухар, креативний директор кулінарного напряму МХП – Алік Мкртчян.

Представник Книги рекордів України ретельно перерахував кількість смажених гомілок та зафіксував рекорд. Після офіційної частини "рекордними" гомілками пригощали всіх охочих гостей заходу.

Детальніше - у сюжеті УНН:

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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