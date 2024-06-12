В "Музей Їжі" от семьи брендов МХП установили новый кулинарный рекорд Украины, передает УНН.

Детали

Так, 19 мая в самом сердце украинских традиций - Национальном музее народной архитектуры и быта Украины - бренд "Наша Ряба" совместно с шеф-поварами МХП Аликом Мкртчяном и Тарасом Василевским установили рекорд Украины в номинации "Наибольшее количество голеней, приготовленных на гриле, на одной локации".

3949 куриных голеней жарили на 30 мангалах опытные повара. Процесс подготовки и жарки длился более четырех часов. Всем процессом приготовления и фиксации рекорда руководил шеф-повар, креативный директор кулинарного направления МХП - Алик Мкртчян.

Представитель Книги рекордов Украины тщательно пересчитал количество жареных голеней и зафиксировал рекорд. После официальной части "рекордными" голенями угощали всех желающих гостей мероприятия.

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