Понад 3 млн осіб на Донбасі опинилися під загрозою відключення води

КИЇВ. 20 березня. УНН. На Донбасі понад 3 млн осіб можуть залишитися без води, так як виникла загроза відключення фільтрувальних і насосних станцій КП "Компанія Вода Донбасу" від електропостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КП.