Понад 3 млн осіб на Донбасі опинилися під загрозою відключення води
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Донбасі понад 3 млн осіб можуть залишитися без води, так як виникла загроза відключення фільтрувальних і насосних станцій КП "Компанія Вода Донбасу" від електропостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КП.
В "Воді Донбасу" попередили про загрозу відключення електропостачання найважливіших об'єктів водопостачання Донецького регіону.
"Підрозділи Компанії - Регіональне управління по експлуатації каналу, регіональні виробничі управління: Слов'янське, Покровське, Маріупольське, Часовоярське отримали повідомлення про відключення електроенергії від ДПЗД "Укрінтеренерго" і ПрАТ "ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля" з 1 квітня 2019 року. Під загрозою відключення фільтрувальні і насосні станції каналу Сіверський Донець-Донбас - єдиного джерела водопостачання Донецького регіону. Без води можуть залишитись 3 млн 265 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.
Як пояснили в Компанії, критична ситуація з поставками електроенергії склалася через те, що енергопостачальні підприємства відмовилися укладати договори з "Водою Донбасу" через заборгованість в розмірі 1 мільярда гривень.
"Вихід з ситуації, що склалася, повинен бути знайдений найближчим часом", - зазначили в компанії.
Як повідомляв УНН, з 26 березня Луганська область може залишитися без води і опалення.