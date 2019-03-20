Более 3 млн человек на Донбассе оказались под угрозой отключения воды
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. На Донбассе более 3 млн человек могут остаться без воды, так как возникла угроза отключения фильтровальных и насосных станций КП "Компания Вода Донбасса" от электроснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП.
В "Воде Донбасса" предупредили об угрозе отключения электроснабжения важнейших объектов водообеспечения Донецкого региона.
"Подразделения Компании – Региональное управление по эксплуатации канала, региональные производственные управления: Славянское, Покровское, Мариупольское, Часовоярское получили уведомление об отключении электроэнергии от ГПВД "Укринтерэнерго" и ЧАО "ДТЭК ПЭС – Энергоуголь" с 1 апреля 2019 года. Под угрозой отключения фильтровальные и насосные станции канала Северский Донец-Донбасс – единственного источника водоснабжения Донецкого региона. Без воды могут остаться 3 млн 265 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Как объяснили в Компании, критическая ситуация с поставками электроэнергии сложилась из-за того, что энергоснабжающие предприятия отказались заключать договоры с "Водой Донбасса" из-за задолженности в размере 1 миллиарда гривен.
"Выход из сложившейся ситуации должен быть найден в ближайшее время", - отметили в Компании.
Как сообщал УНН, с 26 марта Луганская область может остаться без воды и отопления.