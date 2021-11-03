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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Понад 200 голлівудських кінематографістів вимагають заборонити вогнепальну зброю на знімальних майданчиках

Київ • УНН

 • 16450 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. 214 голлівудських кінооператорів підписали відкритий лист із вимогою заборонити використання справжньої вогнепальної зброї на знімальному майданчику. Повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Понад 200 голлівудських кінематографістів вимагають заборонити вогнепальну зброю на знімальних майданчиках

Деталі

Кінематографісти виступили з цією ініціативою після загибелі оператора Галини Хатчінс, яку під час зйомок фільму “Іржа” випадково застрелив актор Алек Болдуін.

Серед кінооператорів, хто підписав лист — Грег Фрейзер (“Дюна”), Рейчел Моррісон (“Чорна пантера”), Менді Вокер (“Мулан”). Вони заявили, що не хочуть допустити, щоб смерть Хатчинс була марною, і закликали керівництво профспілок, продюсерів та законодавців підтримати їхню ініціативу.

“Ми клянемося, що більше не будемо свідомо працювати над проектами з використанням вогнепальної зброї для зйомок. Ми клянемося більше не ставити себе та нашу команду у смертельні ситуації. У нас є безпечні альтернативи у вигляді нефункціональної зброї. Ми не сидітимемо склавши руки і чекатимемо, поки галузь зміниться. Ми зобов’язані самі вносити до неї зміни”, — йдеться у зверненні.

Додамо

Раніше інший документ про покращення умов праці для працівників кіно зібрав понад сто тисяч підписів.

Нагадаємо

Американський актор, комік і письменник Алек Болдвін випадково вистрелив у 42-річну жінку під час зйомок фільму “Іржа” в Нью-Мексико у США, у результаті чого вона загинула.

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