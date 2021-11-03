Более 200 голливудских кинематографистов требуют запретить огнестрельное оружие на съемочных площадках
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. 214 голливудских кинооператоров подписали открытое письмо с требованием запретить использование настоящего огнестрельного оружия на съемочной площадке. Сообщает УНН со ссылкой на Variety.
Детали
Кинематографисты выступили с этой инициативой после гибели оператора Галины Хатчинс, которую во время съемок фильма “Ржавчина” случайно застрелил актер Алек Болдуин.
Среди подписавших письмо кинооператоров — Грег Фрейзер (“Дюна”), Рейчел Моррисон (“Черная пантера”), Мэнди Уокер (“Мулан”). Они заявили, что не хотят допустить, чтобы смерть Хатчинс была напрасной, и призвали руководство профсоюзов, продюсеров и законодателей поддержать их инициативу.
“Мы клянемся, что больше не будем сознательно работать над проектами с использованием огнестрельного оружия для съемок. Мы клянемся больше не ставить себя и нашу команду в смертельные ситуации. У нас есть безопасные альтернативы в виде нефункционального оружия. Мы не будем сидеть сложа руки и ждать, пока отрасль изменится. Мы обязаны сами вносить в нее изменения", - говорится в обращении.
Добавим
Ранее другой документ об улучшении условий труда для работников кино собрал более ста тысяч подписей.
Напомним
Американский актер, комик и писатель Алек Болдвин случайно выстрелил в 42-летнюю женщину во время съемок фильма “Ржавчина” в Нью-Мексико в США, в результате чего она погибла.