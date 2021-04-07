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Понад 140 млн грн збитків: підозрюють екскерівника підрозділу Одеського морського торговельного порту

Київ • УНН

 • 18022 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Колишній керівник одного з підрозділів Одеського морського торговельного порту уклав економічно невигідні договори. Внаслідок неналежного виконання посадовцем своїх службових обов’язків ДП "Одеський морський торговельний порт" недоотримало 142 млн грн. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Цитата

"... повідомлено про підозру одному із колишніх керівників ДП "Одеський морський торговельний порт" за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки ( ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, упродовж 2018-2019 років колишній керівник одного з підрозділів держпідприємства уклав економічно невигідні договори про нібито надання послуг суб’єктам підприємницької діяльності – передачу держмайна у користування за заниженим тарифом. Насправді ж передав у постійну оренду морські буксири, які перебували в оперативному управлінні порту.

В свою чергу підприємці використовували буксири для надання послуг з буксирування судновласникам. При цьому ДП "Одеський морський торговельний порт" мало можливість самостійно надавати такі послуги або на більш економічно вигідних умовах.

Внаслідок неналежного виконання посадовцем своїх службових обов’язків ДП "Одеський морський торговельний порт" недоотримало 142 млн грн.

Досудове розслідування триває.

Додамо

Колишнього заступника керівника одного з підрозділів Збройних Сил України підозрюють у закупівлі квартир для військових зі збитками понад 30 млн грн.

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