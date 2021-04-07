Более 140 млн грн убытков: подозревают экс-руководителя подразделения Одесского морского торгового порта

Цитата

"... сообщено о подозрении одному из бывших руководителей ГП "Одесский морской торговый порт" по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в течение 2018-2019 годов бывший руководитель одного из подразделений госпредприятия заключил экономически невыгодные договоры о якобы предоставление услуг субъектам предпринимательской деятельности - передачу госимущества в пользование по заниженному тарифу. На самом деле передал в постоянную аренду морские буксиры, которые находились в оперативном управлении порта.

В свою очередь предприниматели использовали буксиры для оказания услуг по буксировке судовладельцам. При этом ГП "Одесский морской торговый порт" имело возможность самостоятельно предоставлять такие услуги или на более экономически выгодных условиях.

Вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих служебных обязанностей ГП "Одесский морской торговый порт" недополучил 142 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Добавим

Бывшего заместителя руководителя одного из подразделений Вооруженных Сил Украины подозревают в закупке квартир для военных с убытками более 30 млн грн.