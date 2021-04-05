Колишнього посадовця ЗСУ підозрюють у закупівлі квартир для військових зі збитками понад 30 млн грн

Цитата

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому заступнику керівника одного з підрозділів Збройних Сил України у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ упродовж 2017-2018 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, забезпечив придбання Міністерством оборони України квартир для військовослужбовців за завищеними цінами.

“Відповідно до тендерної документації було закуплено 90 квартир в Дніпропетровській області за ціною 13 тисяч грн за квадратний метр на загальну суму понад 80 млн грн. Однак, відповідно до оціночної будівельної експертизи ціна квадратного метру у цьому регіоні становила 8 тисяч грн. Внаслідок таких дій державним інтересам завдано понад 30 млн грн збитків”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Завершилось досудове розслідування у справі щодо злочинного угрупування з п’яти осіб, яких підозрюють в організації корупційної схеми закупівлі для військовослужбовців Національної гвардії України квартир у місті Буча, непридатних для проживання.