Справа квартир для Нацгвардії у Бучі: ВАКС відпустив під особисте зобов'язання ще одного підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд відпустив під особисте зобов’язання ексначальника одного з управлінь головного управління Національної гвардії України, якого підозрюють у причетності до заволодіння понад 17 млн гривень Національної гвардії України, передає кореспондент УНН.
"У понеділок, 10 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до ексначальника одного з управлінь головного управління Національної гвардії України запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на підозрюваного покладено додаткові процесуальні обов’язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не залишати населений пункт, у якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Наголошується, що строк дії обов'язків – до 10 жовтня 2020 року.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відпустив під особисте зобов’язання директора ТОВ "Бучажитлобуд-Кредит" Дмитра Лашковіцера, якого підозрюють у причетності до заволодіння понад 17 млн гривень Національної гвардії України.
Як повідомлялося, завершилось досудове розслідування у справі щодо злочинного угрупування з п’яти осіб, яких підозрюють в організації корупційної схеми закупівлі для військовослужбовців Національної гвардії України квартир у місті Буча, непридатних для проживання.