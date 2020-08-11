Дело квартир для Нацгвардии в Буче: ВАКС отпустил под личное обязательство еще одного подозреваемого

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд отпустил под личное обязательство экс-начальника одного из управлений Главного управления Национальной гвардии Украины, которого подозревают в причастности к завладению более 17 млн гривен Национальной гвардии Украины, передает корреспондент УНН.

"В понедельник, 10 августа, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к экс-начальнику одного из управлений Главного управления Национальной гвардии Украины меру пресечения в виде личного обязательства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на подозреваемого возложены дополнительные процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по первому требованию; не оставлять населенный пункт, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Отмечается, что срок действия обязанностей - до 10 октября 2020 года.

Напомним, Высший антикоррупционный суд отпустил под личное обязательство директора ООО "Бучажитлобуд-Кредит" Дмитрия Лашковицера, которого подозревают в причастности к завладению более 17 млн гривен Национальной гвардии Украины.

Как сообщалось, завершилось досудебное расследование по делу преступной группировки из пяти человек, которых подозревают в организации коррупционной схемы по закупке для военнослужащих Национальной гвардии Украины квартир в городе Буча, непригодных для проживания.

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