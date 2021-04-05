Бывшего чиновника ВСУ подозревают в закупке квартир для военных с убытками более 30 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Бывшего заместителя руководителя одного из подразделений Вооруженных Сил Украины подозревают в закупке квартир для военных с убытками более 30 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
Цитата
“Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему заместителю руководителя одного из подразделений Вооруженных Сил Украины в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ в течение 2017-2018 годов, действуя по предварительному сговору группой лиц, обеспечил приобретение Министерством обороны Украины квартир для военнослужащих по завышенным ценам.
“Согласно тендерной документации было закуплено 90 квартир в Днепропетровской области по цене 13 тысяч грн за квадратный метр на общую сумму более 80 млн грн. Однако, согласно оценочной строительной экспертизы цена квадратного метра в этом регионе составляла 8 тысяч грн. Вследствие таких действий государственным интересам нанесен более 30 млн грн убытков”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
Завершилось досудебное расследование по делу о преступной группировке из пяти человек, которых подозревают в организации коррупционной схемы закупки для военнослужащих Национальной гвардии Украины квартир в городе Буча, непригодных для проживания.