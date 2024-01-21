Понад 1370 вибухонебезпечних предметів було виявлено та знешкоджено в Україні за 5 днів

В Україні з початку тижня було виявлено та знешкоджено 1374 вибухонебезпечних предметів. Найбільше всього на Харківщині - 1139. Про це УНН повідомляє із посиланням на Державну спеціальну службу транспорту міністерства оборони України.

Від початку тижня з 15 по 21 січня підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 1374 вибухонебезпечних предметів. Харківська – 1139, Херсонська – 143, Миколаївська – 92 - йдеться у повідомленні у Facebook.

Деталі

Як зазначається, було перевірено на міни територію площею 1428,29 га. Херсонська область – 1394,36, Миколаївська – 12,46, Харківська – 21,47.

Усього від початку широкомасштабного вторгнення рф підрозділами Держспецтрансслужби, як повідомляється, було виявлено, вилучено і знешкоджено 99671 вибухонебезпечних предметів.

Розміновано (перевірено) територію площею 53944,40 гектарів. Акваторії – 21,66 га, автомобільних доріг – 804,84 км, залізничних колій – 2293,68 км, лінії електромереж – 435,86 км, газогонів – 36,75 км.

Доповнення

У відомстві звернулись до жителів деокупованих територій з проханням не виходити в поля, ліси, лісополоси, на водойми. Також попросили не з'їжджати з доріг на узбіччя.

"Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями. А якщо побачили підозрілий предмет не підходьте до нього, не чіпайте і телефонуйте 101!", - вказали у відомстві.

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