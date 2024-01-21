Более 1370 взрывоопасных предметов было обнаружено и обезврежено в Украине за 5 дней

В Украине с начала недели было обнаружено и обезврежено 1374 взрывоопасных предметов. Больше всего на Харьковщине - 1139. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную специальную службу транспорта министерства обороны Украины.

С начала недели с 15 по 21 января подразделения по разминированию Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 1374 взрывоопасных предметов. Харьковская - 1139, Херсонская - 143, Николаевская - 92 - говорится в сообщении в Facebook.

Детали

Как отмечается, было проверено на мины территорию площадью 1428,29 га. Херсонская область - 1394,36, Николаевская - 12,46, Харьковская - 21,47.

Всего с начала широкомасштабного вторжения рф подразделениями Госспецтрансслужбы, как сообщается, было обнаружено, изъято и обезврежено 99671 взрывоопасных предметов.

Разминирована (проверена) территория площадью 53944,40 гектаров. Акватории - 21,66 га, автомобильных дорог - 804,84 км, железнодорожных путей - 2293,68 км, линии электросетей - 435,86 км, газопроводов - 36,75 км.

Дополнение

В ведомстве обратились к жителям деоккупированных территорий с просьбой не выходить в поля, леса, лесополосы, на водоемы. Также попросили не съезжать с дорог на обочину.

"Передвигаться нужно только по твердым поверхностям. А если увидели подозрительный предмет не подходите к нему, не трогайте и звоните 101!", - указали в ведомстве.

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