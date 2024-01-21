Более 1370 взрывоопасных предметов было обнаружено и обезврежено в Украине за 5 дней
За 5 дней по всей Украине было обнаружено и обезврежено 1374 взрывоопасных предмета, большинство из них - в Харьковской области.
Буданов рассказал, сможет ли Украина избежать мобилизации
Глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украине не удастся избежать мобилизации.
россияне из "Градов" обстреляли Курахово в Донецкой области: есть погибший и раненый, поврежден детсад
Российские войска обстреляли город Курахово в Донецкой области, в результате чего один человек погиб и один был ранен. В результате обстрела поврежден детский сад и несколько жилых домов.
В небе над Днепровским районом Силы обороны сбили ракету рф
Силы обороны сбили вражескую ракету, вероятно, Х-59, над Днепровским районом Днепропетровской области.
Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия в рф - Буданов
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов утверждает, что Северная Корея в настоящее время является крупнейшим поставщиком оружия в россию.
ВС ВСУ предупредили о вражеской ракете
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о ракете в направлении Днепра.
Топчутся по костям: полиция открыла производство из-за ужасных условий в приюте для животных на Киевщине
Начато расследование по факту жестокого обращения с животными в приюте в Киевской области после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором видно, что собаки находятся в ужасных условиях.
На Таврическом направлении враг увеличил активность артиллерии и перегруппировывается
На Таврическом направлении несколько усилилась артиллерийская активность российско-террористических войск, которые сейчас проводят перегруппировку.
Президенты Литвы и Польши обсудили поддержку Украины
Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа встретились в Вильнюсе, чтобы обсудить сотрудничество своих стран, региональную безопасность и поддержку Украины.
россияне начали интенсивнее наступать на фронте, однако несут большие потери - британская разведка
По данным британской разведки, за последние две недели российские наступления усилились. Впрочем, увеличилось и количество российских потерь.