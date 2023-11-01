Понад 100 лише якірних мін було знищено з початку війни - ВМС

Плетенчук повідомив, що станом на червень 2023 року силами Військово-морських сил України було знищено більше сотні якірних мін.

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"Щодо того, скільки зараз мін загалом в Чорному морі, сказати так само важко достеменно. Для цього треба проводити відповідний моніторинг і створювати місію окрему", — розповів він.

Речник ВМС ЗСУ також наголосив, що такі дії будуть можливі лише за умови достатнього рівня безпеки в Чорному морі, оскільки в небі досі присутня російська авіація, яка почне наносити вогневі ураження по цим суднам.

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"100% промоніторити — це практично неможливо в морі. Лише коли розпочнеться повномасштабна операція з розмінування акваторії Чорного моря, до якої готуються Військово-морські сили. Готуємося отримати ще два протимінні кораблі до тих двох, які ми вже отримали від британської сторони. Тобто, ті два вже беруть участь в операціях з розмінування в тренувальних місіях в Британії, біля берегів Шотландії. Два екіпажі наступні проходять навчання на кораблях від Нідерландів. Ми сподіваємося, що це ще не все", — зазначив Плетенчук.

Він також заявив, що навіть після повномасштабного розмінування Чорного моря, ми ще не один рік будемо стикатися з наслідками, але це вже буде в такому режимі чергування відбуватися.

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"Звісно, ми сподіваємося, що ті країни долучаться так само до нашої операції, бо наразі це становить проблему для безпеки цивільного судноплавства і відповідно, цю проблему треба буде вирішувати", — резюмував Плетенчук.