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Более 100 только якорных мин было уничтожено с начала войны - ВМС

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. С начала полномасштабной войны силами Военно-морских сил Украины было уничтожено более сотни якорных мин и эта цифра была еще по состоянию на июнь 2023 года. Об этом сообщил Суспільному Крым представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

Более 100 только якорных мин было уничтожено с начала войны - ВМС

Плетенчук сообщил, что по состоянию на июнь 2023 года силами Военно-морских сил Украины было уничтожено более сотни якорных мин.

Цитата

"Относительно того, сколько сейчас мин в целом в Черном море, сказать так же трудно точно. Для этого надо проводить соответствующий мониторинг и создавать миссию отдельную", — рассказал он.

Спикер ВМС ВСУ также отметил, что такие действия будут возможны только при условии достаточного уровня безопасности в Черном море, поскольку в небе до сих пор присутствует российская авиация, которая начнет наносить огневые поражения по этим судам.

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"100% промониторить — это практически невозможно в море. Только когда начнется полномасштабная операция по разминированию акватории Черного моря, к которой готовятся Военно-морские силы. Готовимся получить еще два противоминных корабля к тем двум, которые мы уже получили от британской стороны. То есть, те два уже участвуют в операциях по разминированию в тренировочных миссиях в Британии, у берегов Шотландии. Два экипажа следующие проходят обучение на кораблях от Нидерландов. Мы надеемся, что это еще не все", — отметил Плетенчук.

Он также заявил, что даже после полномасштабного разминирования Черного моря, мы еще не один год будем сталкиваться с последствиями, но это уже будет в таком режиме дежурства происходить.

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"Конечно, мы надеемся, что те страны присоединятся так же к нашей операции, потому что сейчас это составляет проблему для безопасности гражданского судоходства и соответственно, эту проблему надо будет решать", — резюмировал Плетенчук.

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