Понад 10 тисяч за тиждень: захворюваність на ковід в Україні підскочила ще на чверть

Деталі

За даними ЦГЗ, усього в Україні зафіксовано 5 056 378 випадків ковіду.

З них за звітний тиждень було зафіксовано 11 437 випадків, тоді як тижнем раніше - 9113. Тож, за тиждень зафіксовано зростання на 25,5%.

При цьому за тиждень з 22 по 28 серпня в Україні на ковід захворіли 3649 вакцинованих осіб, проти 2806 тижнем раніше (+30%).

Найбільше випадків за тиждень зафіксовано у Тернопільській (1196), Вінницькій (940), Хмельницькій (877), Чернівецькій (872), Сумській (862) областях.

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Госпіталізацій через ковід за тиждень по Україні побільшало на 16,8% - до 3048.

Одужалих від COVID-19 за тиждень - 5383 (+25,6%). Загалом одужало 4 927 508 осіб.

Кількість летальних випадків за тиждень збільшилася на 65,2% - померли 38 осіб, тоді як тижнем раніше було 23. Загалом від ковіду, за даними ЦГЗ, в Україні з початку пандемії померло 108 841 людина.