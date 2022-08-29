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Более 10 тысяч в неделю: заболеваемость ковидом в Украине подскочила еще на четверть

Киев • УНН

 • 380828 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украине за неделю с 22 по 28 августа количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло еще на четверть, против показателя неделей ранее – до 11 437. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.

Более 10 тысяч в неделю: заболеваемость ковидом в Украине подскочила еще на четверть

Детали

По данным ЦОЗ, всего в Украине зафиксировано 5 056 378 случаев ковида.

Из них за отчетную неделю было зафиксировано 11 437 случаев, тогда как неделей ранее - 9113. За неделю зафиксирован рост на 25,5%.

При этом за неделю с 22 по 28 августа в Украине ковидом заболели 3649 вакцинированных лиц, против 2806 неделей ранее (+30%).

Больше всего случаев за неделю зафиксировано в Тернопольской (1196), Винницкой (940), Хмельницкой (877), Черновицкой (872), Сумской (862) областях.

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Число госпитализаций из-за ковида за неделю по Украине увеличилось на 16,8% – до 3048.

Выздоровевших от COVID-19 за неделю – 5383 (+25,6%). В общей сложности поправилось 4 927 508 человек.

Число летальных исходов за неделю увеличилось на 65,2% - умерли 38 человек, в то время как неделей ранее было 23. Всего от ковида, по данным ЦОЗ, в Украине с начала пандемии умер 108 841 человек.

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