Австралія пом’якшує Covid-рекомендацї щодо поїздок для деяких країн

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Австралія в четвер послабила свої рекомендації щодо поїздок, пов’язаних з COVID-19, для кількох країн, включаючи Сполучені Штати, Великобританію та Канаду, оскільки вона готується знову відкрити свої кордони на наступному тижні вперше за більш ніж 18 місяців.

“Оголошені сьогодні зміни є життєво важливим наступним кроком у возз’єднанні австралійських сімей і безпечному відкритті Австралії для світу”, — заявила міністр закордонних справ Маріс Пейн у четвер.

За словами Пейн, оновлені рекомендації щодо подорожей для країни також допоможуть австралійцям легше отримати доступ до страхування подорожей.

Оскільки Австралія починає послаблювати обмеження на поїздки COVID-19, у четвер у Вікторії був зафіксований найбільш смертоносний день спалаху дельти з 25 смертями і 1923 випадками, що є найбільшим зростанням числа інфекцій за чотири дні. У сусідньому Новому Південному Уельсі, де проживає Сідней, зареєстровано 293 нових випадки захворювання в порівнянні з 304 в середу.

Незважаючи на Дельта-хвилю, національні показники захворюваності коронавірусом як і раніше відносно низькі за світовими стандартами: близько 166 000 випадків захворювання і 1694 випадки смерті.

Австралія поступово послаблює жорсткі обмеження в Сіднеї і Мельбурні, чому сприяє більш високий рівень вакцинації після третьої хвилі інфекцій, викликаних високоінфекційним варіантом дельти, швидко поширився по південному сходу країни.

Однак послаблення в правилах поїздок не є однаковим по всій Австралії, оскільки Штати і території країни мають різні показники вакцинації і політику в галузі охорони здоров’я. докладно

Відповідно до оновленої системи рекомендацій з подорожей, рекомендація “не подорожувати”, введена для всіх напрямків у березні 2020 року, була видалена. Але жоден пункт призначення не буде встановлений нижче ніж “рівень 2-проявляйте високу ступінь обережності”.

Нагадаємо

Уряд Австралії дозволив повністю вакцинованим австралійцям з понеділка, 1 листопада, виїжджати з країни, попередньо не отримуючи дозвіл, але тим, хто не вакцинований, все одно доведеться просити його, якщо хочуть виїхати.