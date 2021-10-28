Австралия ослабляет Covid-рекомендации по поездкам для некоторых стран

Детали

Австралия в четверг ослабила свои рекомендации по поездкам, связанным с COVID-19, для нескольких стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию и Канаду, поскольку она готовится вновь открыть свои границы на следующей неделе впервые за более чем 18 месяцев.

“Объявленные сегодня изменения являются жизненно важным следующим шагом в воссоединении австралийских семей и безопасном открытии Австралии для мира”, — заявила министр иностранных дел Марис Пейн в четверг.

По словам Пейн, обновленные рекомендации по путешествиям для страны также помогут австралийцам легче получить доступ к страхованию путешествий.

Поскольку Австралия начинает ослаблять ограничения на поездки COVID-19, в четверг у Виктории был зафиксирован самый смертоносный день вспышки дельты с 25 смертями и 1923 случаями, что является самым большим ростом числа инфекций за четыре дня. В соседнем Новом Южном Уэльсе, где проживает Сидней, зарегистрировано 293 новых случая заболевания по сравнению с 304 в среду.

Несмотря на Дельта-волну, национальные показатели заболеваемости коронавирусом по-прежнему относительно низки по мировым стандартам: около 166 000 случаев заболевания и 1694 случая смерти.

Австралия постепенно ослабляет жесткие ограничения в Сиднее и Мельбурне, чему способствует более высокий уровень вакцинации после третьей волны инфекций, вызванных высокоинфекционным вариантом дельты, быстро распространившейся по юго-востоку страны.

Однако ослабление в правилах поездок не одинаково по всей Австралии, поскольку Штаты и территории страны имеют разные показатели вакцинации и политику в области здравоохранения. подробно

Согласно обновленной системе рекомендаций по путешествиям, рекомендация “не путешествовать”, введенная для всех направлений в марте 2020 года, была удалена. Но ни один пункт назначения не будет установлен ниже чем “уровень 2-проявляйте высокую степень предосторожности”.

Напомним

Правительство Австралии разрешило полностью вакцинированным австралийцам с понедельника, 1 ноября, уезжать из страны, предварительно не получая разрешение, но тем, кто не вакцинирован, все равно придется просить его, если хотят уехать.