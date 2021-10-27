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Австралія дозволить вакцинованим жителям виїжджати за межі країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Уряд Австралії дозволив повністю вакцинованим австралійцям з понеділка, 1 листопада, виїжджати з країни, попередньо не отримуючи дозвіл, але тим, хто не вакцинований, все одно доведеться просити його, якщо хочуть виїхати, пише УНН з посиланням на ABC.

Австралія дозволить вакцинованим жителям виїжджати за межі країни

Уряд Австралії на тлі пандемії закрив кордони у березні минулого року і заборонив австралійцям залишати країну, якщо вони не мали для цього поважних причин.

Учора ж ввечері міністр охорони здоров'я країни Грег Хант змінив рішення, і відтепер з 1 листопада будь-хто, хто був повністю вакцинований, зможе виїжджати за кордон на свій розсуд.

Цитата:

"Австралійські громадяни та постійні жителі, які хочуть поїхати за кордон, повинні надати докази того, що вони повністю вакциновані схваленою або визнаною (Австралійською адміністрацією лікарських засобів) вакциною, при цьому друга доза має бути отримана не менше ніж за сім днів до поїздки", - сказав він.

Австралійська адміністрація лікарських засобів (TGA) схвалила чотири вакцини для використання в Австралії - Pfizer, Moderna, AstraZeneca (тепер відома як Vaxevria) та Johnson & Johnson.

Деталі

Хант сказав, що такі зміни були першим етапом відкриття Австралії, а другий етап буде спрямований на те, щоб дозволити іноземним студентам та працівникам критично важливих сфер в'їжджати до країни.

Щодо тих, хто не вакцинований, їм все одно доведеться подати заяву на виїзд із країни та повідомити, чому вони хочуть виїхати. На них також поширюватимуться обмеження, коли вони повернуться до Австралії, відбути 14-денний карантин.

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