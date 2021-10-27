Австралія дозволить вакцинованим жителям виїжджати за межі країни

Уряд Австралії на тлі пандемії закрив кордони у березні минулого року і заборонив австралійцям залишати країну, якщо вони не мали для цього поважних причин.

Учора ж ввечері міністр охорони здоров'я країни Грег Хант змінив рішення, і відтепер з 1 листопада будь-хто, хто був повністю вакцинований, зможе виїжджати за кордон на свій розсуд.

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"Австралійські громадяни та постійні жителі, які хочуть поїхати за кордон, повинні надати докази того, що вони повністю вакциновані схваленою або визнаною (Австралійською адміністрацією лікарських засобів) вакциною, при цьому друга доза має бути отримана не менше ніж за сім днів до поїздки", - сказав він.

Австралійська адміністрація лікарських засобів (TGA) схвалила чотири вакцини для використання в Австралії - Pfizer, Moderna, AstraZeneca (тепер відома як Vaxevria) та Johnson & Johnson.

Деталі

Хант сказав, що такі зміни були першим етапом відкриття Австралії, а другий етап буде спрямований на те, щоб дозволити іноземним студентам та працівникам критично важливих сфер в'їжджати до країни.

Щодо тих, хто не вакцинований, їм все одно доведеться подати заяву на виїзд із країни та повідомити, чому вони хочуть виїхати. На них також поширюватимуться обмеження, коли вони повернуться до Австралії, відбути 14-денний карантин.