Австралия разрешит вакцинированным жителям выезжать за пределы страны

Правительство Австралии на фоне пандемии закрыло границы в марте прошлого года и запретило австралийцам покидать страну, если у них не было уважительных причин.

Вчера же вечером министр здравоохранения страны Грег Хант изменил решение, и отныне с 1 ноября любой, кто был полностью вакцинирован, сможет выезжать за границу по своему усмотрению.

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"Австралийские граждане и постоянные жители, желающие уехать за границу, должны предоставить доказательства того, что они полностью вакцинированы одобренной или признанной (Австралийской администрацией лекарственных средств) вакциной, при этом вторая доза должна быть получена не менее чем за семь дней до поездки", – сказал он.

Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) одобрила четыре вакцины для использования в Австралии – Pfizer, Moderna, AstraZeneca (теперь известная как Vaxevria) и Johnson & Johnson.

Детали

Хант сказал, что такие изменения были первым этапом открытия Австралии, а второй этап будет направлен на то, чтобы разрешить иностранным студентам и работникам критически важных сфер въезжать в страну.

Что касается тех, кто не вакцинирован, им все равно придется подать заявление на выезд из страны и сообщить, почему они хотят уехать. На них будут распространяться ограничения, когда они вернутся в Австралию, отбыть 14-дневный карантин.