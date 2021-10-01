Австралія послаблює обмеження на закордонні поїздки з листопада

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"Уряд планує, що після внесення змін у листопаді поточні обмеження на поїздки за кордон, пов'язані з COVID-19, будуть зняті, і австралійці зможуть подорожувати,.. якщо вони повністю вакциновані і обмеження на кордонах інших країн це дозволяють", - сказав Моррісон під час брифінгу.

Ці зміни, з його слів, означають, що обмежень на поїздки не буде для вакцинованих австралійців, які в'їжджають або залишають країну.

"Ми також будемо прагнути до того, щоб при поїздках в певні країни, наприклад, в Нову Зеландію, не був взагалі потрібен карантин, коли це буде безпечно", - додав прем'єр Австралії.

Деталі

Згідно з планом, оголошеним у п'ятницю, деталізує Reuters, повністю вакциновані австралійці зможуть виїхати за кордон і пройти 7-денний карантин після повернення. Люди, які не пройшли вакцинацію, після повернення повинні будуть пройти 14-денний карантин.

Джерело в уряді Австралії повідомило, що обговорюються плани, що дозволяють іноземним відвідувачам в'їжджати в країну, але деталі поки невідомі.

Доповнення

Австралія закрила міжнародні кордони в березні 2020 року. Відтоді лише обмеженій кількості людей було надано дозвіл на перетин кордону країни з ділових або гуманітарних причин.

Додамо, у світі на COVID-19 захворіло вже понад 234,5 млн осіб, з них видужали 211,3 млн людей. Кількість померлих зросла до 4,79 млн.