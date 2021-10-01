В мире коронавирусом заразились более 234,5 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире на COVID-19 заболело уже более 234,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 234,553,899 человек, из них выздоровели 211,351,370 человек. Количество умерших возросло до 4,797,237.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (44,314,424), Индия (33,765,488), Бразилия (21,427,073), Великобритания (7,807,036), Россия (7,511,026), Турция (7,154,070), Франция (7,013,432) и Иран (5,587,040).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (716,847), Бразилии (596,800) и Индии (448,372).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 423 379 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 56 274 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.