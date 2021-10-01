Австралия ослабляет ограничения на зарубежные поездки с ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в пятницу объявил, что 18-месячный запрет на выезд австралийцев за границу будет снят со следующего месяца, пишет УНН.
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"Правительство планирует, что после внесения изменений в ноябре текущие ограничения на поездки за границу, связанные с COVID-19, будут сняты, и австралийцы смогут путешествовать,.. если они полностью вакцинированы и ограничения на границах других стран это позволяют", - сказал Моррисон во время брифинга.
Эти изменения, по его словам, означают, что ограничений на поездки не будет для вакцинированных австралийцев, въезжающих или покидающих страну.
"Мы также будем стремиться к тому, чтобы при поездках в определенные страны, например, в Новую Зеландию, не был вообще нужен карантин, когда это будет безопасно", - добавил премьер Австралии.
Детали
Согласно плану, объявленному в пятницу, детализирует Reuters, полностью вакцинированные австралийцы смогут выехать за границу и пройти 7-дневный карантин после возвращения. Люди, которые не прошли вакцинацию, после возвращения должны будут пройти 14-дневный карантин.
Источник в правительстве Австралии сообщил, что обсуждаются планы, позволяющие иностранным посетителям въезжать в страну, но детали пока неизвестны.
Дополнение
Австралия закрыла международные границы в марте 2020 года. С тех пор только ограниченному количеству людей было предоставлено разрешение на пересечение границы страны по деловым или гуманитарным причинам.
Добавим, в мире COVID-19 заболело уже более 234,5 млн человек, из них выздоровели 211,3 млн человек. Количество умерших возросло до 4,79.