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Австралия ослабляет ограничения на зарубежные поездки с ноября

Австралия ослабляет ограничения на зарубежные поездки с ноября

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в пятницу объявил, что 18-месячный запрет на выезд австралийцев за границу будет снят со следующего месяца, пишет УНН.

Цитата:

"Правительство планирует, что после внесения изменений в ноябре текущие ограничения на поездки за границу, связанные с COVID-19, будут сняты, и австралийцы смогут путешествовать,.. если они полностью вакцинированы и ограничения на границах других стран это позволяют", - сказал Моррисон во время брифинга.

Эти изменения, по его словам, означают, что ограничений на поездки не будет для вакцинированных австралийцев, въезжающих или покидающих страну.

"Мы также будем стремиться к тому, чтобы при поездках в определенные страны, например, в Новую Зеландию, не был вообще нужен карантин, когда это будет безопасно", - добавил премьер Австралии.

Детали

Согласно плану, объявленному в пятницу, детализирует Reuters, полностью вакцинированные австралийцы смогут выехать за границу и пройти 7-дневный карантин после возвращения. Люди, которые не прошли вакцинацию, после возвращения должны будут пройти 14-дневный карантин.

Источник в правительстве Австралии сообщил, что обсуждаются планы, позволяющие иностранным посетителям въезжать в страну, но детали пока неизвестны.

Дополнение

Австралия закрыла международные границы в марте 2020 года. С тех пор только ограниченному количеству людей было предоставлено разрешение на пересечение границы страны по деловым или гуманитарным причинам.

Добавим, в мире COVID-19 заболело уже более 234,5 млн человек, из них выздоровели 211,3 млн человек. Количество умерших возросло до 4,79.

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