Помпео заявив, що Лавров "неточно передав зміст розмов з ним і Трампом"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео в середу стверджував, що глава МЗС РФ Сергій Лавров не точно передав зміст розмов з ним і американським президентом Дональдом Трампом, які пройшли у вівторок в американській столиці, зазначає УНН з посиланням на пресслужбу Державного департаменту Сполучених Штатів.
Шефа американської дипломатії, який відповідав на питання журналістів в Держдепартаменті, попросили прокоментувати слова Лаврова про те, що він не обговорював тему ймовірного втручання РФ у американські вибори на зустрічі з Трампом, при цьому Білий дім опублікував заяву, в якій йшлося зворотнє.
“Що стосується (обговорення) російського втручання, то це відбувається на кожній моїй зустрічі (з Лавровим). Я залишаю за Білим домом надання подробиць про бесіду... Заява міністра Лаврова неточно відображає мої спогади про зустрічі. Не будемо помилятися, президент Трамп дав ясно зрозуміти, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим і його командою з Росії заявив, що вважає неприпустимим втручання (Росії) в наші вибори. Те ж саме я говорив раніше (в цей же день) міністру закордонних справ Лаврову”, - стверджував держесекретар.
Today, @SecPompeo delivered remarks to the media. pic.twitter.com/i1xoEakKlx— Department of State (@StateDept) December 11, 2019
Як стало відомо раніше, державний секретар США Майк Помпео заявив, що тема України стала провідною під час його зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Вашингтоні напередодні, зауваживши, що наголосив російському урядовцю, що Крим належить Україні.