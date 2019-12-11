Помпео заявил, что Лавров "неточно передал содержание разговоров с ним и Трампом"

Шефа американской дипломатии, который отвечал на вопросы журналистов в Госдепартаменте, попросили прокомментировать слова Лаврова о том, что он не обсуждал тему вероятного вмешательства РФ в американские выборы на встрече с Трампом, при этом Белый дом опубликовал заявление, в котором говорилось обратное.

“Что касается (обсуждения) российского вмешательства, то это происходит на каждой моей встрече (с Лавровым). Я оставляю за Белым домом предоставление подробностей о беседе... Заявление министра Лаврова не точно отражает мои воспоминания о встрече. Не будем заблуждаться, президент Трамп дал ясно понять, что во время встречи с министром иностранных дел Лавровым и его командой из России заявил, что считает недопустимым вмешательство (России) в наши выборы. То же самое я говорил ранее (в этот же день) министру иностранных дел Лаврову”, — утверждал госсекретарь.

Today, @SecPompeo delivered remarks to the media. pic.twitter.com/i1xoEakKlx

Как стало известно ранее, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что тема Украины стала ведущей во время его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вашингтоне накануне, отметив, что отметил российском чиновнику, что Крым принадлежит Украине.