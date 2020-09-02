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Помпео закликав Мінськ дозволити в'їзд в країну главі білоруських католиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Мінськ повинен дозволити главі білоруських католиків митрополиту Тадеушу Кондрусевичу в’їхати в країну, щоб той зміг піклуватися про свою паству. З такою заявою виступив у вівторок держсекретар США Майкл Помпео в Twitter, передає УНН.

Помпео закликав Мінськ дозволити в'їзд в країну главі білоруських католиків

“Білоруська влада повинні дозволити в’їзд в країну архієпископу Кондрусевич, щоб той зміг піклуватися про свою паству під час триваючих протестів. Він і весь білоруський народ повинні мати можливість користуватися своїми основними свободами, включаючи свободу віросповідання”, — вважає Помпео.

У свою чергу глава пресслужби Держдепартаменту США Морган Ортегус також в Twitter назвала заборону на в’їзд митрополита в республіку “актом залякування, шкідливим для справи свободи”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Католики Білорусі заявили протест на дії ОМОНу: люди були змушені переховуватися у костелі декілька годин

Як повідомляв УНН, Митрополиту Мінсько-Могилевському, голові Конференції католицьких єпископів Білорусі Кондрусевичу, який є громадянином республіки, 31 серпня відмовили у в’їзді в республіку з Польщі без пояснення причин. Він висловив надію, що це “непорозуміння буде виправлено в найкоротший термін”.

Президент країни Олександр Лукашенко раніше заявив, що митрополит “отримав певні завдання” в Польщі, через що його не впустили до Білорусі.

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