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Помпео призвал Минск разрешить въезд в страну главе белорусских католиков

Киев • УНН

 • 16274 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Минск должен позволить главе белорусских католиков митрополиту Кондрусевичу въехать в страну, чтобы тот смог заботиться о своей пастве. С таким заявлением выступил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter, передает УНН.

Помпео призвал Минск разрешить въезд в страну главе белорусских католиков

“Белорусские власти должны разрешить въезд в страну архиепископу Кондрусевичу, чтобы тот смог заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов. Он и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания”, — считает Помпео.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортегус также в Twitter назвала запрет на въезд митрополита в республику “актом устрашения, вредным для дела свободы”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Католики Беларуси заявили протест на действия ОМОНа: люди были вынуждены скрываться в костеле несколько часов

Как сообщал УНН, Митрополиту Минско-Могилевскому, председателю Конференции католических епископов Беларуси Кондрусевич, который является гражданином республики, 31 августа отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Он выразил надежду, что это “недоразумение будет исправлено в кратчайшие сроки”.

Президент страны Александр Лукашенко ранее заявил, что митрополит “получил определенные задачи” в Польше, из-за чего его не пустили в Беларусь.

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