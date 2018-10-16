Помпео прибув до Саудівської Аравії для обговорення зникнення журналіста

Помпео приземлився в Ер-Ріяді у вівторок вранці, і у нього відразу ж була запланована зустріч з королем через інцидент з Хашкаджі. Він не робив ніяких заяв після приземлення.

Як повідомляє Голос Америки, держсекретар США Майк Помпео здійснить візит до Туреччини після поїздки в Саудівську Аравію.

Журналіст Washington Post зник 2 жовтня після того, як відвідав будівлю генконсульства своєї країни у Стамбулі. Ер-Ріяд спростував твердження низки ЗМІ про те, що Хашкаджі був убитий у будівлі дипмісії. МВС Туреччини почало розслідування, у межах якого було прийнято рішення про огляд будівлі генконсульства, який стався з 15 на 16 жовтня.