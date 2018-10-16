Помпео прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения исчезновения журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео во вторник прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с королем Салманом по поводу исчезновения и предполагаемого убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который исчез два недели назад во время визита в саудовское консульство в Стамбуле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Times.
Помпео приземлился в Эр-Рияде во вторник утром, и у него сразу же была запланирована встреча с королем из-за инцидента с Хашкаджи. Он не делал никаких заявлений после приземления.
Как сообщает Голос Америки, госсекретарь США Майк Помпео нанесет визит в Турцию после поездки в Саудовскую Аравию.
Журналист Washington Post исчез 2 октября после того, как посетил здание генконсульства своей страны в Стамбуле. Эр-Рияд опроверг утверждения ряда СМИ о том, что Хашкаджи был убит в здании дипмиссии. МВД Турции начало расследование, в рамках которого было принято решение об осмотре здания генконсульства, который произошел з 15 на 16 октября.