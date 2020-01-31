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Помпео і Зеленський обговорили реформи та відносини України з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео обговорив з Президентом України Володимир Зеленським відносини України і Росії, реформи, а також прагнення держави до ЄС і НАТО. Про це Державний секретар заявив на спільному брифінгу з Зеленським, передає кореспондент УНН.

Помпео і Зеленський обговорили реформи та відносини України з Росією

"Ми з Президентом змогли обговорити відносини України і Росії. США захищають суверенітет України і територіальну цілісність. Ми продовжуємо підтримувати Україну у приєднанні до НАТО і наближення до Євросоюзу", - сказав Помпео.

Він заявив, що сьогодні в Києві має чіткий посил – США "бачать Україну як країну, яка бореться за свободу, демократію і благополуччя", і також продовжують підтримувати Україну і її антикорупційні зусилля.

Нагадаємо, на зустрічі Помпео з головою МЗС Пристайком американська сторона особливий наголос зробила на важливості збереження високої динаміки та результативності реформ в Україні.

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