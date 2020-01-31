Помпео и Зеленский обсудили реформы и отношения Украины с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео обсудил с Президентом Украины Владимир Зеленским отношения Украины и России, реформы, а также стремление государства к ЕС и НАТО. Об этом Государственный секретарь заявил на совместном брифинге с Зеленским, передает корреспондент УНН.
"Мы с Президентом смогли обсудить отношения Украины и России. США защищают суверенитет Украины и территориальную целостность. Мы продолжаем поддерживать Украину в присоединении к НАТО и приближении к Евросоюзу", - сказал Помпео.
Он заявил, что сегодня в Киеве имеет четкий посыл - США "видят Украину как страну, которая борется за свободу, демократию и благополучие", и также продолжают поддерживать Украину и ее антикоррупционные усилия.
Напомним, на встрече Помпео с главой МИД Пристайко американская сторона особый упор сделала важность сохранения высокой динамики и результативности реформ в Украине.