Помірний дощ і до 16° тепла: якою буде погода на Великдень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Синоптики дали прогноз погоди на Великдень - очікують помірний дощ та до 16° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За даними Укргідрометцентру, у західних, Одеській та Миколаївській областях, вночі і в більшості північних та центральних областей невеликий, місцями помірний дощ; на решті території без істотних опадів.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-8°, у східній частині та в Карпатах 0-5° тепла; вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму до 20°.
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Нагадаємо
Директор інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк повідомив, що однією з причин цьогорічного підтоплення є прояви змін клімату в Україні.