Умеренный дождь и до 16° тепла: какой будет погода на Пасху

Детали

По данным Укргидрометцентра, в западных, Одесской и Николаевской областях, ночью и в большинстве северных и центральных областей небольшой, местами умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°, в восточной части и в Карпатах 0-5° тепла; днем 11-16°, на Закарпатье и в Крыму до 20°.

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Напомним

Директор института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк сообщил, что одной из причин нынешнего подтопления являются проявления изменений климата в Украине.