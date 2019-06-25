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Померла російська акторка, мати Михайла Єфремова

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Народна артистка РРФСР режисер Алла Покровська померла у вівторок на 82-му році життя, повідомили російському агентству ТАСС в МХТ ім. Чехова, інформує УНН.

Померла російська акторка, мати Михайла Єфремова

“Алла Борисівна Покровська померла, ця новина нас тільки що наздогнала...”, — сказав ТАСС представник прес-служби театру. У дирекції також підтвердили факт смерті акторки.

Прощання відбудеться 27 червня в МХТ ім. Чехова.

Покровська закінчила школу-студію МХАТ в 1959 році і була прийнята в трупу театру “Современник”. Зіграла понад 30 ролей, серед яких Вероніка (“Вічно живі”), Ліда (“Старша сестра”), Наташа (“На дні”), Софія Перовська (“Народовольці”), Елла (“Завжди у продажу”), Мати Валентини (“Валентин і Валентина”), Маша (“Ешелон”), Голубєва (“Наодинці з усіма”), Подрезова (“Східна трибуна”), Олександра (“Фантазії Фарятьєва”), Фру Альвінг (“Привиди”), Жанна Корабльова (“Акомпаніатор”). Серед її робіт в МХТ “Подих життя”, “Дім”, “Правда — добре, а щастя краще”.

Грала в спектаклях “Віндзорські насмішниці”, “Крутий маршрут”, поставлені в “Современнике”, а також спектаклях Кирила Серебренникова “Міщани”, “Зображаючи жертву”, “Панове Головльови”.

Крім того, Покровська знімалася у фільмах “Липневий дощ”, “Свій”, “Неочікуваний гість”, “Денний поїзд”, “Щоденник директора школи”, “Вибір мети”, “Сімейна мелодрама”, “Доброта”, “Слідство ведуть знавці” (“Удар у відповідь”), “Активна зона”, “Полювання на лисиць”, “Чужий дзвінок”, “Автопортрет невідомого”. Лауреат фестивалю “Золота маска-2018” за видатний внесок у розвиток театрального мистецтва.

Була одружена з народним артистом СРСР режисером Олегом Єфремовим (1927-2000). Син — заслужений артист РФ, актор театру і кіно Михайло Єфремов (рід. 1963).

У травні цього року, померла акторка, яка зіграла роль у серіалі “Твін Пікс”.

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