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Умерла российская актриса, мать Михаила Ефремова

Киев • УНН

 • 23135 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Народная артистка РСФСР режиссер Алла Покровская умерла во вторник на 82-м году жизни, сообщили российскому агентству ТАСС в МХТ им. Чехова, информирует УНН.

Умерла российская актриса, мать Михаила Ефремова

“Алла Борисовна Покровская скончалась, эта новость нас только что настигла...”, — сказал ТАСС представитель пресс-службы театра. В дирекции также подтвердили факт смерти актрисы.

Прощание пройдет 27 июня в МХТ им. Чехова.

Покровская окончила школу-студию МХАТ в 1959 году и была принята в труппу театра “Современник”. Сыграла более 30 ролей, среди которых Вероника (“Вечно живые”), Лида (“Старшая сестра”), Наташа (“На дне”), Софья Перовская (“Народовольцы”), Элла (“Всегда в продаже”), Мать Валентины (“Валентин и Валентина”), Маша (“Эшелон”), Голубева (“Наедине со всеми”), Подрезова (“Восточная трибуна”), Александра (“Фантазии Фарятьева”), Фру Альвинг (“Привидения”), Жанна Кораблева (“Аккомпаниатор”). Среди ее работ в МХТ “Дыхание жизни”, “Дом”, “Правда — хорошо, а счастье лучше”.

Играла в спектаклях “Виндзорские насмешницы”, “Крутой маршрут”, поставленные в “Современнике”, а также спектаклях Кирилла Серебренникова “Мещане”, “Изображая жертву”, “Господа Головлевы”.

Кроме того, Покровская снималась в фильмах “Июльский дождь”, “Свой”, “Нежданный гость”, “Дневной поезд”, “Дневник директора школы”, “Выбор цели”, “Семейная мелодрама”, “Доброта”, “Следствие ведут знатоки” (“Ответный удар”), “Активная зона”, “Охота на лис”, “Чужой звонок”, “Автопортрет неизвестного”. Лауреат фестиваля “Золотая маска-2018” за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Была замужем за народным артистом СССР режиссером Олегом Ефремовым (1927-2000). Сын — заслуженный артист РФ, актер театра и кино Михаил Ефремов (род. 1963).

В мае этого года, умерла актриса, сыграла роль в сериале “Твин Пикс”.

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