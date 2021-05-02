Померла лауреат премії "Оскар" Олімпія Дукакіс

Цитата

“Моя улюблена сестра Олімпія Дукакіс пішла з життя цього ранку в Нью-Йорку. Після багатьох місяців проблем зі здоров’ям вона упокоїлася з миром і тепер перебуває зі своїм (чоловіком) Луїсом”, — написав він.

Довідково

Дукакіс, дочка грецьких іммігрантів, народилася 20 червня 1931 року в американському місті Лоуелл (штат Массачусетс). Її кар’єра в кіно почалася в 1960-х роках. У кінострічці “У владі місяця”, яка принесла їй “Оскар” і “Золотий глобус” за кращу жіночу роль другого плану, вона зіграла у віці 56 років. Всього на рахунку Дукакіс більше 60 ролей в кіно, близько 50 — в телесеріалах. Вона також відома за фільмом “Сталеві магнолії” (Steel Magnolias, 1989).

Нагадаємо

Премію “Оскар” Американської кіноакадемії в номінації “Кращий фільм” отримав фільм “Земля кочівників” режисера Хлої Чжао.