Умерла лауреат премии "Оскар" Олимпия Дукакис
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Американская актриса, получившая премию "Оскар" за роль в фильме "Во власти луны" (Moonstruck, 1987), Олимпия Дукакис умерла в возрасте 89 лет. Об этом в субботу сообщил в Facebook его брат Аполло Дукакис, передает УНН.
Цитата
“Моя любимая сестра Олимпия Дукакис ушла из жизни утром в Нью-Йорке. После многих месяцев проблем со здоровьем она покоится с миром и теперь находится со своим (мужем) Луисом”, — написал он.
Справка
Дукакис, дочь греческих иммигрантов, родилась 20 июня 1931 года в американском городе Лоуэлл (штат Массачусетс). Ее карьера в кино началась в 1960-х годах. В киноленте “Во власти луны”, которая принесла ей “Оскар” и “Золотой глобус” за лучшую женскую роль второго плана, она сыграла в возрасте 56 лет. Всего на счету Дукакис более 60 ролей в кино, около 50 — в телесериалах. Она также известна по фильму “Стальные магнолии” (Steel Magnolias, 1989).
Напомним
Премию “Оскар” Американской киноакадемии в номинации “Лучший фильм” получил фильм “Земля кочевников” режиссера Хлои Чжао.