Помер відомий грецький композитор Танос Мікруцікос
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Грецький композитор Танос Мікруцікос помер в суботу після важкої хвороби на 73-му році життя. Про це повідомило Афінське Македонське агентство новин (АМАН), передає УНН.
Мікруцікос протягом тривалого часу хворів на рак. У суботу він помер від зупинки серця і дихання в лікарні Метрополітен, де лікувався в останні тижні.
Як повідомляється, його похорон відбудеться 30 грудня на Першому афінському кладовищі, де покояться багато політичних діячів і представники світу мистецтва Греції.
Афанасіос (Танос) Мікруцікос народився 13 квітня 1947 року в місті Патри. Навчався грі на фортепіано в Філармонійному суспільстві Патр і в Грецькій консерваторії. Одночасно навчався на математичному факультеті Афінського університету. Свою діяльність в якості композитора почав в кінці 1960-х років. Він написав музику до віршів Янніса Ріцоса, Володимира Маяковського, Бертольта Брехта і інших поетів. Мікруцікос створив оперу Елені, писав музику для п’єс, поставлених у Бельгії, Франції, Великобританії, Італії, США, Швейцарії, Німеччини, Румунії, Австралії та інших країнах. З 1986 року Мікруцікос був організатором Міжнародного фестивалю Патр.
Нагадаємо, американський композитор Джеррі Херман, який є автором музики до ряду бродвейських мюзиклів, помер у віці 88 років.