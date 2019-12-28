Умер известный греческий композитор Танос Микруцикос

Микруцикос течение длительного времени болел раком. В субботу он умер от остановки сердца и дыхания в больнице Метрополитен, где лечился последние недели.

Как сообщается, его похороны состоятся 30 декабря на Первом афинском кладбище, где покоятся многие политические деятели и представители мира искусства Греции.

Афанасиос (Танос) Микруцикос родился 13 апреля 1947 года в городе Патры. Учился игре на фортепиано в Филармоническом обществе Патр и в Греческой консерватории. Одновременно учился на математическом факультете Афинского университета. Свою деятельность в качестве композитора начал в конце 1960-х годов. Он написал музыку к стихам Янниса Рицоса, Владимира Маяковского, Бертольта Брехта и других поэтов. Микруцикос создал оперу Элени, писал музыку для пьес, поставленных в Бельгии, Франции, Великобритании, Италии, США, Швейцарии, Германии, Румынии, Австралии и других странах. С 1986 года Микруцикос был организатором Международного фестиваля в Патрах.

Напомним, американский композитор Джерри Херман, который является автором музыки к ряду бродвейских мюзиклов, умер в возрасте 88 лет.